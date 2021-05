Een korte trailer laat ons kennismaken met Gabe Chen, de oudere broer van Alex. Na een moeilijke jeugd keerde hij terug naar Haven Springs, waar hij helemaal tot rust kwam. En als we de beelden bekijken, snappen we dat je in zo’n mooie omgeving mentaal tot rust kan komen.

De beelden tonen Gabe als een goedlachse jongeman, die zich over zijn jongere zus wil ontfermen. Dat hij onverwachts komt te overlijden, kon je hier al lezen. Wij zijn alleszins benieuwd hoe Alex deze klap zal verwerken. De onderstaande trailer laat je kennis maken met Gabe, maar ook een beetje met Haven Springs. Mocht je willen kennismaken met de hele cast, dan kan je hier terecht.