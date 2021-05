Review | HyperX Cloud Stinger Core Wireless – Bent u op zoek naar een headset, maar heeft u geen zin om veel uit te geven? Dan bent u misschien hier wel op het juiste adres! Even het ginnegappen achterwege gelaten, HyperX heeft voor het grote gamer publiek mooi spul liggen. In deze review bespreek ik de HyperX Cloud Stinger Core Wireless headset, wat – zoals de naam al zegt – een draadloze headset is die je op de PS4 en PS5 kan gebruiken. Mijn witte orenbevrediger moet voor een prijs van €80,- een leuke deal zijn voor de gamer. Om alvast een klein beetje te spoilen, de eerste indruk was niet al te best, maar toen keek ik verder dan mijn neus lang is….

Veel plastic

Bij het uitpakken van de headset viel gelijk iets op: wat voelt dit goedkoop aan. Het plastic is dermate goedkoop dat het bijna lijkt alsof de headset op AliExpress is gekocht. Stevig, kwalitatief of premium zijn woorden die ver te zoeken zijn bij deze headset. Wat hieraan wel een pluspunt is, van al dat plastic, is dat het behoorlijk licht is. Dus voor lang gebruik kan dit zeker een voordeel zijn. De afwerking van de earcups is daarentegen niet echt om over naar huis te schrijven. De oorkussen zijn van een standaard stof en de randen van de earcups bestaan uit goedkoop nepleer/plastic. De headset is wit van kleur, maar bij de earcups heb je zwarte oorkussen met een blauwe neplederen rand.

De headset straalt ‘goedkoop’ uit, terwijl je bij een headset van €80,- toch wel even iets meer afwerking mag verwachten. Een goedkoop product hoeft er niet goedkoop uit te zien, maar met het huidige prijskaartje is deze headset niet per se goedkoop voor veel gamers. HyperX mag iets beter zijn best doen qua kwaliteit, want met dit soort goedkope plastic kan de headset een korte levensduur hebben. Gelukkig zit de Cloud Stinger Core Wireless wel prima op je hoofd. De hoofdband heeft een stoffen kussen en de oorkussen knellen niet, maar rusten fijn om je oren heen. Zoals eerder gezegd is de headset erg licht door al het plastic, dus je hebt hier te maken met een headset die hele wisselvallige emoties oproept, maar toch comfortabel in gebruik is.

Lekker pompen!

Maar daar waar de bouw van de headset tegenvalt, is het geluid een verrassing. Zeer vol geluid met een flink portie bass is wat deze headset wel kenmerkt. Ik voel de earcups soms schudden als er genoeg dood en verderf in een game plaatsvindt. Met zeer veel bass zou je bijna verwachten dat de overige tonen in het niet vallen. Dat valt eigenlijk wel mee, tot op zekere hoogte. De middentonen zijn namelijk helder genoeg voor een leuke en genietbare presentatie in geluid. Het is wel dat de hoge tonen op de achtergrond verdwijnen en details in de treble er zo goed als niet zijn. Competitief heb je dus weinig aan deze headset.

Maar zoals eerder gezegd, aan bass geen gebrek en gezien het net helder genoeg is kan je behoorlijk genieten van het geluid. De ruimtelijkheid laat echter teveel te wensen over gezien dit eigenlijk minimaal is. De headset heeft wat dat betreft een meer claustrofobisch sfeertje, waarin de 3D opties van de PS5 een kleine goedmakertje zijn om dit punt een beetje op te vangen. Gebruik dit dus zeker. Enfin, even het advies daargelaten, de ruimtelijkheid is dus bij de Stinger Core Wireless wel beperkt wat eigenlijk heel jammer is. Was dit ruimer geweest, dan konden de middentonen wat meer tot hun recht komen. Toch kan ik niets anders zeggen, dat ondanks dat het geluid niet de meest zuivere is, het wel fijn is om naar te luisteren, en erg tof is in actievolle games. De bass hakt er namelijk goed in.

Aan en gaan

De headset heeft weinig extra features. Eigenlijk geen. Het is een headset van ‘aan en gaan’, dus voor mensen die geen zin hebben in huiswerk is het een perfect product. De microfoon is ook gewoon fijn in gebruik. Simpel omlaag brengen en het is klaar voor gebruik en wil je jezelf muten, dan klap je het weer omhoog. Simpel in de puurste vorm, en om het microfoon verhaal af te ronden: het klinkt erg goed. Je bent duidelijk en vrij helder te verstaan. Ook voor het draadloos gebruik is het makkelijk, je steekt de dongle in de PlayStation 4 of 5 en je kan meteen aan de slag. De batterijduur is ook wel in orde, want zeker 15 uur lang mag je genieten van deze headset. De headset opladen duurt luttele uurtjes via de USB-C poort. Gezien er een kabeltje voor wordt bijgeleverd, is er geen reden tot klagen.