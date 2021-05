‘We willen een minimalistische versie maken van racers als WRC of DiRT Rally’, moet ontwikkelaar en uitgever Funselektor Labs Inc. gedacht hebben. En met succes, want de game art of rally doet het zeer goed op pc. Het ultieme bewijs dat je niet per se geavanceerde graphics nodig hebt om een zeer goede racegame te maken.

De mensen die de rallysport al wat langer volgen zullen vele wagens uit de trailer wel herkennen. De game speelt zich namelijk af in het gouden tijdperk van de sport. Je weg naar de top racen kan vanaf deze zomer op zowel de PS4 als de PS5. Bekijk zeker even de onderstaande trailer, om een beeld te krijgen van deze uitdagende racer.