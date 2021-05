In Back 4 Blood draait het allemaal om overleven en je een weg zien te slaan door de eindeloze hordes zombies. Met de makers van Left 4 Dead aan het roer lijkt dat wel snor te zitten, maar de logische vraag is natuurlijk hoe je deze hordes kunt verslaan. Deze nieuwe trailer geeft daar meer duidelijkheid over en toont de uitgebreide customization opties van de game.

In deze actievolle zombie game speel je namelijk tegen de ‘Game Director’. Hij speelt een aantal kaarten die jouw sessie op negatieve wijze beïnvloeden. Vervolgens kunnen jij en je team zelf een aantal kaarten activeren die het verschil kunnen maken tussen leven en dood. Wil jij een specifieke build maken voor jouw avontuur? Ook daar kan je wat voorbeelden van zien in de onderstaande trailer.