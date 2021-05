Resident Evil liefhebbers kunnen vanaf morgen een gat in de lucht springen en een nieuw avontuur beginnen in Resident Evil 8: Village. Nu de release zo dichtbij is, zijn de eerste reviews online verschenen die we hieronder op een rijtje hebben gezet. Wij zijn erg enthousiast over het nieuwste deel in de reeks en daarover kan je meer vinden in onze review.

Op het moment van schrijven scoort Resident Evil 8: Village een 8.4 als gemiddelde op Metacritic. Het hoogste cijfer dat wordt toegekend is een 10 en de laagste score staat op een zeer magere 5.0. Hieronder kan je een kleine selectie zien uit de grote hoeveelheid reviews. De meeste scores zijn gebaseerd op de PS5-versie, maar er zitten een paar PS4-scores tussen.