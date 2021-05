Vorige week verscheen het meer dan uitstekende Returnal en dat exclusief voor de PlayStation 5. Nando had in zijn review weinig op de game aan te merken, maar online is er in de community toch nog wat kritiek te horen. Een gewilde optie is om de game tijdens het spelen op te slaan, want een run duurt al snel meer dan een uur. Dat is dus niet handig voor korte potjes tussendoor.

Housemarque kijkt naar de mogelijkheden en inmiddels is er een nieuwe update online gegaan. Die brengt nog niet de gewilde opslagfunctie, maar pakt wel een paar andere issues aan. Hieronder valt het unlocken van Trophies op het moment dat het moet. Daarnaast worden ook verschillende crashoorzaken aangepakt, waarover de community ook veelvuldig te horen was.

Kortom, een noodzakelijke update om de kwaliteit nog verder te verbeteren. Hieronder tref je alle patch notes en dit komt met de opmerking dat je deze update enkel moet downloaden en installeren als de game is uitgeschakeld. Als je Returnal in rustmodus hebt staan met daarbij auto updates aan, dan zal de game gereset worden en raak je alle voortgang kwijt.