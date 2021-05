Ongeveer een jaar geleden opperde ik een idee in een Jouw mening, waarin ik aangaf dat Sony en/of Microsoft er goed aan zouden doen om Discord te integreren in hun console ervaringen. Hoe mooi het idee ook klinkt om hiermee onder andere cross-platform gaming aan te moedigen, is het niet precies gegaan zoals ik had gehoopt. Sterker nog, uit de laatste berichten is gebleken dat Sony niet heel sportief omgaat met het hele cross-play verhaal bij games. Dus het idee kan lekker de prullenbak in, of toch niet?

Sony heeft uiteindelijk dus een deal gesloten met Discord, om ergens in 2022 volledige integratie te verwezenlijken op de PlayStation 5. Hoe dit er precies uit gaat zien is natuurlijk nog de vraag, maar het lijkt mij wel aannemelijk dat we mooie cross-platform elementen gaan terugzien met onder meer pc. Een flinke tijd geleden was Microsoft Sony eigenlijk al voor met een deal met Discord, alleen niet op grote schaal. Zo kun je via Discord zien wat je vrienden spelen op een Xbox als je achter de pc zit. Allemaal erg kleinschalig dus, maar hierbij wel de kanttekening dat Microsoft nog steeds in staat kan zijn om ook een dergelijke deal te sluiten zoals Sony afgelopen week gedaan heeft.

Want Discord is voornamelijk een groot ding op pc en dat zette mij aan het denken. Ook in de laatste Reflectie benoemden mijn collega’s en ik meerdere theorieën waarom Sony een smak geld heeft gegeven aan Epic Games. Het lijkt er steeds meer en meer op dat Sony allerlei puzzelstukjes aan het leggen is om zich voor te bereiden op een grotere inzet op het pc-platform. De eerste stapjes zijn genomen met Horizon: Zero Dawn en Days Gone (Death Stranding eigenlijk ook, maar die game werd uitgegeven door 505 Games), dus dat er meerdere titels volgen lijkt in deze ook wel een gegeven. Sterker nog, dat is al door Sony bevestigd.

Deze stap van Sony komt echter met de kanttekening dat ze nog niet zo heel veel ervaring hebben op het gebied van pc. Niet zoals Microsoft of Epic Games in ieder geval. Het is daarom niet zo gek om met meerdere partijen wat deals te sluiten om deze stap zo soepel mogelijk te kunnen laten verlopen. Een dealtje met Epic voor de Epic Store, Discord integratie om communicatie te bevorderen tussen pc- en PS5-bezitters en dan ben je eigenlijk al een heel eind. Tel daarbij op dat Sony genoeg content heeft om uit te brengen en daarmee zijn ze meer dan pc ready.

Dit zou dus in potentie ook kunnen betekenen dat Sony titels op zowel de PS5 als pc uitkomen. Een hele grote groep pc-gamers koopt een PlayStation console naast hun hoofdplatform om toch van de vele exclusieve games te kunnen genieten die Sony uitbrengt. Hoewel een console kopen wat minder aantrekkelijk wordt voor pc-gamers, wordt er wel een barrière weggenomen voor die pc-gamers die afhaken bij het idee dat zij €400/500,- extra moeten neerleggen voor een paar exclusieve games. Pc-gamers kunnen daarentegen alle games van Sony aanschaffen op hun platform, wat weer meer kan opleveren op langere termijn, dit omdat ze niet langer genoodzaakt zijn om een console te kopen.

Enfin, het is een hele discussie apart, ook of PlayStation exclusives tegelijk op pc moeten verschijnen met de console launch, of dat er wat tijd tussen moet zitten, maar uiteindelijk komt het erop neer dat Sony de stap probeert te zetten om hun markt te verbreden. Daarom de stelling ook dat de deal met Discord weer een van de puzzelstukjes is die Sony aan het leggen is om flink wat te verwezenlijken op pc gebied. Hoe denken jullie hierover? Wordt het nu steeds aannemelijker dat we meer en meer exclusives van Sony naar de pc zien gaan (Bloodborne, heuj!) of beginnen we teveel aan de geruchtenmolen te draaien? Laat het hieronder weten in de comments.