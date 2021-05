Premiejager is blijkbaar een beroep dat tot de verbeelding spreekt. Het duikt namelijk maar wat vaak op in films en videogames. Zo ook binnenkort in Necromunda: Hired Gun, een kersverse FPS in het geliefde Warhammer 40K universum.

In de game maak je als ruwe premiejager de titulaire planeet onveilig, terwijl je geld verdient met allerlei dubieuze contracten. Het resultaat is een op het eerste zicht even sappige als kinetische shooter, die al met stip op onze radar staat.

De onderstaande trailer geeft meer uitleg, begeleid door gameplay footage. Zeker de moeite om even te bekijken.