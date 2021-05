Borderlands is na het sluitstuk (?) in de trilogie nog steeds enorm populair. Meer zelfs, volgens een bericht van Game Reactor zou er naast het verder ondersteunen van Borderlands 3 nog een spin-off op de planning staan, die in de nabije toekomst aangekondigd zal worden. De auteur geeft aan dat hij “niet kan wachten om de reacties [van de fans] te zien”.

Concrete informatie over de invulling van het project hebben we evenwel niet. Toch kunnen we speculeren. De franchise heeft immers al enkele spin-offs achter de rug, in de vorm van het bizarre Borderlands: The Pre-Sequel en de Telltale reeks Tales From The Borderlands. Mogelijk gaat het om een gelijkaardige, of zelfs rechtstreeks hiermee verbonden titel.