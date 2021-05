Hitman III sloot de World of Assassination trilogie eerder dit jaar in stijl af. Agent 47 is echter nog lang niet klaar om zijn revolvers aan de haak te hangen. Zo zal hij er de komende maanden in zeven nieuwe DLC-missies op uit trekken om enkele nieuwe doelwitten een enkeltje richting hiernamaals te bezorgen. Het uitgangspunt dit keer? Elk ‘target’ heeft een link met één van de zeven hoofdzonden.

Hebzucht hebben we reeds gehad. Binnenkort komt trots om de hoek kijken. Deze nieuwe missie wordt hieronder voorgesteld met een veelbelovende trailer, die ons alvast zin doet krijgen om de game vanonder het stof te halen. Het uitbreidingspakket krijgt meteen ook een releasedatum opgeplakt. Gamers zullen vanaf 10 mei hun tanden in dit nieuwe contract kunnen zetten. Laat maar komen!