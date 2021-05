Resident Evil 8: Village ligt vanaf morgen in de winkels en inmiddels is wel duidelijk dat de game de moeite waard is. Matthias en Johnny zijn ook erg onder de indruk van deze game en belonen de nieuwste telg in deze reeks met een prachtige score, hun review kan je hier vinden.

Met nog minder dan een dag te gaan is nu ook de launch trailer verschenen en die kan je hieronder bekijken. Voordat je echter gelijk op play drukt, Capcom vond het een goed idee om deze trailer te vullen met scenes die nog niet eerder te zien waren, waaronder stukken uit het latere gedeelte van de game.

Als je niet gevoelig bent voor spoilers of geen moeite hebt met het zien van late content, dan kan je van de beelden genieten. Wil je er enigszins blind ingaan, dan moet je deze trailer even overslaan.