Recent heeft Milestone de racegame MotoGP 21 uitgebracht voor verschillende platformen. Patrick heeft de game gespeeld en noemt het een prima racer in zijn review, maar met wat kanttekeningen. Desalniettemin hebben we voor de liefhebber van de motorsport een leuke actie, want in samenwerking met de ontwikkelaar geven we een gaaf pakket weg.

Dit pakket bestaat uit de volgende items of zie de afbeelding hierboven:

MotoGP 21 voor de PS4

Valentino Rossi VR46 T-Shirt (Maat M)

Monster Energy Can

Monster Energy Muismat

Handtekening van Maverick Viñales (Yamaha MotoGP coureur)

We geven dit pakket een keer weg en wil jij hier kans op maken? Dan dien je de onderstaande twee vragen te beantwoorden:

Vraag 1: Wie was de MotoGP kampioen van 2020?

Vraag 2: Hoe heet het AI-systeem dat in deze game gebruikt wordt?

Weet jij de antwoorden? Stuur die dan in door de onderstaande stappen te volgen en dan maak je automatisch kans op dit mooie pakket. Meedoen kan tot volgende week zondag waarna we de winnaar persoonlijk zullen benaderen.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'MotoGP 21' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PSX-Sense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PSX-Sense leden in de Benelux. Medewerkers van PSX-Sense en Milestone zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 16 mei 2021. PSX-Sense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Milestone.