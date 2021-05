Review | Logitech G923 Trueforce – Racing Wheel – Bij Logitech kan je altijd wel goed terecht voor als je een race set-up zou willen hebben. Zo biedt Logitech al jaren racestuurtjes aan, wat toch wel duidt op succes. Met zoveel ervaring verwachten we dan ook iets leuks in ons bezit te hebben als het gaat om de Logitech G923, wat een racestuur voor de PlayStation console is. Hoewel al even op de markt, hebben wij nu de kans gekregen in een stoel te ploffen en flink op het gas te trappen. We bespreken of het stuur je geld waard is en of het de nieuwe favoriet van Max Verstappen moet worden.

Kwalitatief en sportief

Je kunt in de doos van de G923 twee hoofdonderdelen vinden. Uiteraard het stuur, maar ook de voetpedalen. Het racestuur oogt erg sportief, maar vooral ook druk doordat je de knoppen van een PlayStation controller er ook op vindt. Er zijn nog twee extra knoppen te vinden die bedoeld zijn om bijvoorbeeld onder het racen instellingen te wijzigen. Dit is handig, want de ‘controller’ knoppen zijn niet heel intuïtief geplaatst, dus daarom is het prettig om met twee makkelijk te vinden knoppen te kunnen navigeren in de menu’s tijdens het racen (in het geval een game dit als optie heeft). Hoewel druk qua knoppen, heeft het stuur een premium uiterlijk. Zo is het stuurwiel deels bekleed met leer, wat ervoor zorgt dat je een zeer fijne grip hebt.

Ook bevat het stuur veel aluminium onderdelen, zoals de flippers/stuurpeddels voor het schakelen achter het stuurwiel en het frame van het stuur is van volledig metaal. De overige standaard PlayStation controller knoppen zijn van gewoon plastic. Daarnaast zijn de pedalen afgewerkt met metaal, wat het complete plaatje afmaakt. Van de pedalen heb je er drie: koppeling, rem en gas. Hoewel je op het stuur kunt schakelen, heb je nog de optie om bij Logitech een extra schakelpook aan te schaffen die je kunt gebruiken met de koppeling. Maar dit is optioneel en zit er niet bijgeleverd als je de G923 aanschaft. Voor rond de €400,- heb je enkel het racestuur met pedalen. Een prima pakket, want de afwerking is in ieder geval geslaagd. Voor de gevraagde adviesprijs merk je ook meteen dat je te maken hebt met een premium product.

Erg doordacht

Hoe kan je de hele hap opstellen? De pedalen zijn aan de onderkant voorzien van wat rubber. Dus op elke ondergrond (tapijt of parket en alles daartussen) weet het zijn grip wel te behouden. Na verloop van tijd kan het rubber echter wat gaan slijten, waardoor de pedalen wat kunnen gaan glijden, doordat het wat frictie zal missen. Iets om misschien rekening mee te houden als je gladde vloeren hebt. Voor de rest bevestig je met een kabel de pedalen aan het stuurwiel. Dit is het centrale punt van alle kabels en vanuit het stuurwiel sluit je de hele mikmak via USB-A op je PlayStation 4 (en ook 5) aan.

Het stuur kan je niet los op de tafel zetten en gebruiken, je hebt twee grote haken die je vast kan schroeven aan het tafelblad met twee grote draaiknoppen bovenop het stuurblok. Erg makkelijk in gebruik en het is binnen een paar tellen gepiept. De TrueForce feedback kan namelijk nog best heftig zijn, dus een beetje stevigheid kan geen kwaad. Het stuurwiel zelf draait voor de rest zeer soepel en heeft een totale draai van 900 graden, dus je kan aardig wat rondjes maken tijdens het rijden. We hadden bij de stuurpeddels echter een iets fijnere feedback willen hebben. Het voelt namelijk een beetje mushy aan. De klik die het nu heeft mocht prominenter zijn, omdat het nu lijkt alsof je op iets zachts aan het duwen bent.

TrueForce is tof, maar…

Waar dit stuurtje zich mee weet te onderscheiden van de rest is het TrueForce feedback systeem van Logitech. Deze techniek zorgt ervoor dat via de game engine direct de juiste feedback wordt doorgegeven aan de speler. Dit werkt simpel gezegd erg goed en je ervaring is er fantastisch door. Vrij secuur krijg je de juiste feedback onder het racen, waardoor je op realistische wijze hier mee om kan gaan. Een hobbeltje, drempels en botsingen komen allemaal op een toffe manier door het stuur heen. Hier hangt wel een kleine kanttekening aan en dat is doordat het systeem gebruikmaakt van een gear-driving systeem voor de feedback, dat je weleens schokkerige feedback kan krijgen, wat ook wel een bepaald volume produceert. Er is niet echt sprake van stil racen om het zo te zeggen. Hoewel het niet per se een minpunt is, is het wel iets om rekening mee te houden.

De TrueForce feedback is een geweldig selling point en ook een waar we ondersteboven van zijn tijdens het racen. Het is alleen wel zo dat een game dit ook moet ondersteunen en niet alle racegames doen dat. Zo heeft een Gran Turismo Sports wel ondersteuning, maar een DiRT 5 niet. Dus houd er rekening mee dat niet elke ervaring even optimaal is met dit stuurtje. Toch zetten we erbij dat bijvoorbeeld Driveclub spelen (die niet ondersteund wordt met TrueForce) gewoon prima racen is, maar dat het vooral afhankelijk is van ontwikkelaars of ze deze ondersteuning verwerken in hun games voor de meest optimale ervaring. Met niet ondersteunende games is je ervaring van de TrueForce feedback een stuk minder secuur dan wanneer een game dit wel zou ondersteunen, maar het is nog steeds voldoende om er van te genieten.

De pedalen verdienen hier wat extra aandacht. Eerder gaven we al aan dat de afwerking van de pedalen goed was. Ook de feedback die de pedalen geven worden op een juiste manier gepresenteerd. Het gaspedaal kan je uiteraard gemakkelijk indrukken, terwijl het rempedaal een goede weerstand biedt. Door middel van een progressief veersysteem krijg je dit stroeve gevoel bij het indrukken van de rem wat uitermate fijn is voor het echte racegevoel. Omdat de koppeling ook prima aanvoelt, kunnen wij niets anders stellen dan dat Logitech bij dit pakket een zeer goede set pedalen meelevert.