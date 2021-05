Al sinds de productie van de PlayStation 5 van start ging is er een beperking op beschikbare componenten en daarom zijn er ook nu nog altijd tekorten. Sony heeft fabrikanten al gevraagd de productie op te schroeven, maar ondanks alles ziet het er naar uit dat de tekorten nog langdurig aan zullen blijven houden.

Sony wil natuurlijk aan de vraag blijven voldoen en een van de manieren is mogelijk een nieuw ontwerp van de hardware. De Taiwanese techwebsite DigiTimes claimt dat het de bedoeling is dat er in het tweede en derde kwartaal van 2022 gewerkt gaat worden aan een nieuw technisch ontwerp van de PlayStation 5.

Dit nieuwe model zou met een alternatieve en semi-customized 6nm CPU van AMD komen. Het gaat overigens om aangepaste componenten, qua uiterlijk zal er naar verluidt niets veranderen. Of het klopt is niet zeker, maar het sluit wel enigszins aan op de woorden van Sony CFO Hiroki Totoki, die aangaf naar meerdere oplossingen te kijken om de tekorten tegen te gaan.