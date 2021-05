Mass Effect: Legendary Edition verschijnt voor de vorige generatie consoles, maar de bundel bevat ook upgrades voor de huidige generatie spelcomputers. Er zit alleen een duidelijk verschil tussen de PlayStation 5- en Xbox Series X-versie.

Voor alle versies geldt dat er twee modi zijn in de Mass Effect: Legendary Edition. De één biedt de hoogste resolutie en knijpt op de framerate en de ander biedt weer de hoogste framerate waarbij de resolutie lager is. Met de Xbox Series X is het mogelijk om de game op 120 frames per seconde te draaien met een resolutie van 1440p. De PlayStation 5 komt niet verder dan 60 fps op 1440p.

Wellicht zit het verschil in framerate in dat multiplatform-games op de PS5 een aparte app zijn. Op de Xbox Series X wordt een game als één gezien, ongeacht deze gemaakt is voor de Xbox Series X of diens voorganger. Het is hoogstwaarschijnlijk wel mogelijk om de game op 120fps te laten draaien op de PlayStation 5, maar dan zal er een aparte versie gemaakt moeten worden die speciaal voor de nieuwe console van Sony is.

Wil je weten hoe Mass Effect: Legendary Edition draait op alle consoles, dan kan je dat hieronder zien: