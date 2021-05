Vanmorgen kon je lezen dat Housemarque een nieuwe update voor Returnal had uitgerold om die kort daarna weer in te trekken. De update zorgde voor problemen en daarom ging de ontwikkelaar direct met een oplossing aan de slag. Ze hebben ijverig doorgewerkt, want de nieuwe update (versie 1.3.4) is nu live.

Deze neemt ook gelijk de toetsenbord exploit onder handen, waarmee het mogelijk was om developer cheatcodes te activeren en gebruiken. Het belangrijkste van deze update is echter dat het nu veilig is om te updaten zonder dat savedata corrupt raakt, wat door de vorige update zou kunnen gebeuren.

De ontwikkelaar geeft de onderstaande oplossingen/opmerkingen voor eventueel corrupt geraakte savedata naar aanleiding van de vorige update.