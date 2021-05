Er zijn al verschillende geruchten de wereld in geholpen over Starfield en één daarvan is dat de game nog dit jaar zal verschijnen. Volgens journalist Jason Schreier is hier echter geen sprake van.

Insider NateDrake wist afgelopen maart te vertellen dat het de bedoeling was dat Starfield dit jaar uit zou komen en een maand later liet Xbox Insider Rand al’Thor hetzelfde weten. Jason Schreier heeft tijdens een Reddit AMA gezegd dat de RPG van Bethesda dit jaar niet gaat halen. Sterker nog, de game zal zich dit jaar helemaal niet laten zien.

Als dat zo is, dan zou dat betekenen dat Starfield nog een heel eind weg is. We hebben ook nog steeds geen duidelijkheid of het spel een Xbox console-exclusive is of dat er toch een PlayStation-versie zal verschijnen. Daar zullen we waarschijnlijk ook nog even op moeten wachten.