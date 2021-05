Sony heeft in de Verenigde Staten een nieuwe rechtszaak aan z’n broek hangen en ditmaal gaat het om een aanklacht met betrekking tot de verkoopprijzen van games in de PlayStation Store. Een aantal jaar geleden is Sony gestopt met het verkopen van downloadcodes voor volledige games via externe retailkanalen, waardoor er voor digitale aankopen geen enkele vorm van concurrentie meer is. De uitzondering op de regel is natuurlijk de verkoop van fysieke games, waarbij retailers eigen prijzen kunnen hanteren.

Bij digitale games ben je puur op de PlayStation Store aangewezen en een groep consumenten meent dat Sony vanuit die monopoliepositie de prijzen kunstmatig hoog heeft gehouden, en nog steeds doet. Als argument wordt aangevoerd dat games in de PlayStation Store stelselmatig duurder zijn dan hun fysieke equivalent dat elders gekocht kan worden. In sommige gevallen zorgt dit voor een verschil van maar liefst 175% in het aankoopbedrag, waarbij een fysieke game extreem veel goedkoper is.

Het gaat hier om een ‘class action lawsuit’, wat dus een aanklacht is die gevoerd wordt op een grote groep consumenten. Hoe groot de groep precies is, is niet duidelijk. Sony heeft nog niet gereageerd op deze aanklacht en het is afwachten hoe dit zich gaat ontwikkelen. Dat prijzen in de PlayStation Store per definitie hoger zijn is al sinds jaar en dag aan de orde en Sony heeft dat ook meermaals uitgelegd.

Maar door het wegnemen van de optie om games digitaal extern middels downloadcodes aan te schaffen, is er wel een monopolie ontstaan. Dat kan dus een interessante invalshoek voor deze rechtszaak zijn. Bij nieuws lees je het hier.