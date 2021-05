Sony is ter promotie van de PlayStation 5 al enige tijd losse korte trailers/commercials aan het delen op YouTube en die zetten verschillende specifieke aspecten van de console in de spotlights. Op zich niets bijzonders, totdat de video van ‘Game Boost’ gedeeld werd. In deze video staat de betere presentatie van games via backwards compatibility centraal, waarvoor Sony een nieuw logo gebruikt.

Aan het einde van de video in kwestie, zie hieronder, is het Game Boost logo te zien en dat is volledig nieuw. Afgezien van deze video is dit logo nog nooit eerder vertoond, maar dit lijkt dus de indicator te zijn voor games die beter op de PlayStation 5 draaien dankzij een verbeterde performance.

Interessant hierbij is dat in de video ook Shadow of the Colossus getoond wordt, maar dat is nu net een titel die geen PS5-update heeft gekregen. Zit dat in de pijplijn, of is er een foutje gemaakt? Mocht Shadow of the Colossus een PS5 patch ontvangen, dan laten we dat uiteraard weten.