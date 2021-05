We weten al even dat Metro: Exodus een ‘next-gen’ upgrade krijgt, maar details over de release van de update waren nog niet bekend. Daar is met een nieuwe aankondiging nu verandering in gekomen, want Metro Exodus Enhanced Edition verschijnt op 18 juni voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Op die dag komt ook gelijk de losse PS5-upgrade uit voor spelers die de game al op de PS4 bezitten. De nieuwe uitgave van Metro: Exodus is het volledige pakket, dus vanzelfsprekend met de upgrade features en daarbij zit ook alle extra content die sinds de release apart is uitgebracht.