Ubisoft heeft verschillende aankondigingen gedaan omtrent de Tom Clancy’s The Division franchise. De belangrijkste aankondiging is The Division: Heartland. Dit is een gloednieuwe game die eind dit jaar of begin volgend jaar moet verschijnen voor consoles en pc. In tegenstelling tot eerdere delen in de franchise betreft het hier een free-to-play titel.

Details omtrent deze nieuwe game heeft de uitgever niet gedeeld, dus die hebben we nog tegoed. Daarnaast laat Ubisoft weten dat The Division 2 nieuwe content mag verwachten dat tegen het einde van 2021 middels een update wordt toegevoegd aan de game. Het gaat hier onder andere om een nieuwe modus en nieuwe manieren om te levelen.

Gamers op mobiele platformen hebben ook wat om naar uit te kijken, want Ubisoft heeft The Division Mobile in ontwikkeling, maar daar ontbreken momenteel eveneens de details van. Als kers op de taart komt er nog een The Division novel uit, alsook een film die ze in samenwerking met Netflix aan het maken zijn.