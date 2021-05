Na wekelijks één personage onthuld te krijgen van SNK voor hun game die komende zomer zijn release kent, hebben ze deze week de zotte uitgehangen en tonen ze ons niet één, maar twee nieuwe personages voor The King of Fighters XV. Het gaat om Ryo Sakazaki, bijgenaamd The Invincible Dragon, en Robert Garcia, bijgenaamd The Raging Tiger.

Beide zijn in een felle strijd verwikkeld in de onderstaande trailer, die ik jullie zeker niet wil achterhouden.