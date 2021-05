Het lijkt erop dat we binnenkort een ‘special guest’ mogen verwelkomen in de wereld van Call of Duty: Warzone. Via het officiële Twitter-account van Call of Duty werd de onderstaande teaser getoond en die hint sterk naar het iconische personage John Rambo.

Via de niet al te subtiele codenaam SURVIVORJOHN#1009062 lijkt de komst van dit personage meer dan zeker. Daarnaast zien we een aantal statistieken, zoals het aantal games gespeeld, dat verwijst naar de films. Ook zijn kill/death ratio is indrukwekkend en sluit naadloos aan op het resultaat na de vijf films.

Wanneer John Rambo toegevoegd zal worden aan Warzone is nog niet bekend, bij meer details zullen we dit uiteraard laten weten.