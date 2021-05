Het Battle Royale genre draait nu al een aantal jaren mee en we zien met enige regelmaat nieuwe titels in dit genre verschijnen. Binnenkort zijn de PlayStation consoles er weer eentje rijker en het gaat nu om een 2D variant. Geen serieuze soldaten of personages met unieke vaardigheden dit keer, maar onschuldige dieren die tot het laatste beest moeten proberen te overleven.

In Animal Royale speel je in totaal met 64 spelers en veel aspecten wat het genre kenmerkt worden op een leuke wijze ingevuld. Het speelveld zal steeds kleiner worden dankzij dodelijke gassen uit het achterwerk van een stinkdier en de wapens zijn ook meer van een absurde categorie. Heb jij altijd andere spelers al met een banaan of rijdend op een emoe willen afmaken? Dan is Animal Royale wellicht iets voor jou.