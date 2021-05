De game Baldur’s Gate: Dark Alliance, die jaren geleden uitkwam op de PS2, namelijk in 2001, is vanaf vandaag beschikbaar op de PlayStation 4. De actie-RPG werd destijds goed ontvangen en de vraag is of dit nu ook zo zal zijn. Je kan het in ieder geval vandaag zelf gaan ontdekken voor de prijs van rond de €30,-.

De PS4-versie kent de toevoeging van lokale coöp, maar grafisch ziet de game er wel een beetje pover uit. Dit omdat er in dat opzicht geen specifieke verbeteringen zijn aangebracht. Niet dat de fans van de eerste release dit zo erg zullen vinden, aangezien het een nostalgisch tripje zal zijn. Check dus zeker eens de onderstaande trailer.