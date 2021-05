Als je een pre-order hebt geplaatst voor Hood: Outlaws & Legends, dan kun je je vanaf vandaag wagen aan de spannende PvPvE multiplayer, alvorens de game voor iedereen beschikbaar wordt gesteld op 10 mei.

De matchmaking wordt in teams van 4 tegen 4 gerealiseerd en zet je op het speelveld om het niet alleen op te nemen tegen echte spelers, maar ook tegen computer gestuurde spelers die koste wat kost alle beschikbare schatten voor zichzelf willen behouden.

Voor tips over hoe je de perfecte overval in middeleeuwse stijl voorbereidt en uitvoert, check je deze PlayStation Blog post. Bekijk de ‘We Are Legends’ trailer hieronder.