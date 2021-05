Het heeft even mogen duren nadat Devolver Digital de ontwikkeling van Shadow Warrior 3 officieel aankondigde, maar het is nu eindelijk ook duidelijk op welke platformen de game nog meer speelbaar zal zijn bij de release.

Naast de pc-versie, zullen er ook meerdere consoleversies worden uitgegeven. Degene die voor ons belangrijk is, is natuurlijk de PS4-versie. Een versie voor de nieuwe generatie consoles, waaronder de PS5, bleef helaas uit.

In de nieuwste trailer, die je hieronder bekijken kan, wordt één van de maps uit de game uitgelicht. Hier hoort natuurlijk ook een wapen favoriet bij die heel wat schade kan aanrichten. En over schade gesproken: ook de arena waarin je je bevindt is alles behalve veilig. Er zijn heel wat vallen die je kan gebruiken om de vijand nét te slim af te zijn. Nieuwsgierig? Dan weet je wat je moet doen!