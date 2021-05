Over anderhalve maand is Scarlet Nexus te vinden in de winkels. In de aanloop naar de release toont Bandai Namco ons heel wat nieuw materiaal, waaronder nu de intro animatie van de game.

Het is misschien wat nietszeggend, maar het maakt wel duidelijk met wat voor sfeertje de game bekleed wordt. Als je wat meer wilt zien van de game, waaronder omgevingen en natuurlijk ook gameplay, check dan deze link.

De game is vanaf 25 juni beschikbaar voor de PS4 en PS5. Er is zowel een Digital Deluxe Edition als een normale editie beschikbaar. Een pre-order levert je een aantal in-game extra’s op, waaronder een exclusieve kostuumset en cosmetische extra’s om je personage wat op te fleuren. Er zijn helaas geen fysieke speciale edities aangekondigd.