Na een eerdere teaser heeft SEGA vandaag Lost Judgment officieel aangekondigd. Dit is een sequel op Judgment dat in 2018 verscheen en onder andere door ons erg gewaardeerd werd. De ontwikkeling is behoorlijk ver, zo blijkt, want de release staat gepland op 24 september later dit jaar. De game komt zowel naar de PlayStation 4 als de PlayStation 5.

De game werd onthuld tijdens een presentatie van ongeveer een half uur, die je hieronder terug kunt kijken voor alle details. De Yakuza creator, Toshihiro Nagoshi, zegt over Lost Judgment dat ze er zeker van zijn dat de game iets is wat nooit eerder vertoond is. De toon wordt dus gelijk gezet. Bij de aankondiging hoort ook een onthullingstrailer en die kan je eveneens hieronder bekijken.

De game speelt zich af in Kamurocho en Yokohama, waarbij de cast van personages uit het origineel terugkeert. In deze game draait het om een nieuwe zaak met een nieuw slachtoffer, waarbij de gameplay in traditionele actievorm is. De onderzoeken zijn van nieuwe acties voorzien, waaronder klimmen en parkoersen, alsook sneaken.

Uiteraard ontbreekt het de game niet aan een reeks randactiviteiten, zoals dansen, gekke minigames en nog veel meer.