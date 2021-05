Vorige zomer kregen we het blijde nieuws te horen dat Bus Simulator 21 in de maak is. De ontwikkeling liep sindsdien op rolletjes, want intussen is een releasedatum bekendgemaakt.

Later dit jaar, op 7 september om precies te zijn, zullen we onze innerlijke buschauffeur los kunnen laten op de PS4. Uiteraard betekent dat dat we achter het stuur kunnen kruipen van onze eigen bus, en uiteraard heb je hier heel wat keuze in. Fans van de serie zullen alvast blij zijn dat Mercedes-Benz opnieuw van de partij is, met allerlei verschillende modellen.

“In addition to a small two-doored, 12-meter-long, manoeuvrable eCitaro electric bus with two axles, Bus Simulator 21 will include a large three-door, 18-meter-long eCitaro G articulated bus equipped with three axles and plenty of space for passengers. Enthusiasts will also be able to hit the road with other Mercedes-Benz buses like the Citaro G, the agile Citaro K, an up-to-date version of the Citaro O 530, the CapaCity, and the extra-long CapaCity L articulated bus.”

In totaal zal je kunnen kiezen uit 30 verschillende modellen, dus er is alvast keuze genoeg. Bus Simulator 21 verschijnt op 7 september voor de PS4, een PS5-versie is momenteel echter (nog) niet bekendgemaakt. Check een nieuwe trailer hieronder.