Volgende maand kunnen PlayStation 5-bezitters aan de slag met een eigen versie van Final Fantasy VII Remake, die de subtitel ‘Intergrade’ heeft meegekregen. Van deze titel is nu een nieuwe video verschenen, die laat zien wat je van de verbeterde JRPG kunt verwachten. Deze video check je zoals altijd onder dit bericht.

De video laat beelden zien van de opgepoetste Final Fantasy VII Remake versie, alsook van het extra hoofdstuk: ‘FF7R EPISODE INTERmission’, met Yuffie in de hoofdrol. Tevens wordt getoond dat er een nieuwe minigame is toegevoegd. Deze is gebaseerd op de Fort Condor minigame uit het origineel op de eerste PlayStation. Hier veranderde de gameplay in realtime strategy. Dit zit nu ook in Intergrade, alleen speelt het zich niet af in Fort Condor zelf.