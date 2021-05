De PlayStation 4-versie van Final Fantasy VII Remake is een jaar lang een PlayStation-exclusive geweest, waarna Square Enix vrij was om de game op andere platformen uit te brengen. Volgende maand komt er een verbeterde versie van deze game uit en wel op de PlayStation 5. Ook dit is een timed-exclusive, maar dat geldt alleen voor consoles en ditmaal betreft het een half jaar in plaats van een heel jaar.

Het is sinds 10 april 2021 mogelijk dat Final Fantasy VII Remake ook op andere platformen uitkomt, hoewel dat nog niet is gebeurd. De Intergrade-versie komt op 10 juni uit, dus dat betekent met deze nieuwe exclusiviteit dat deze game pas op zijn vroegst op 10 december naar de consoles van Microsoft kan komen.