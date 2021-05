Sony was van plan om de PlayStation Store voor de PlayStation Portable, Vita en PlayStation 3 te gaan sluiten, maar kwam daar later toch op terug. Enkel de PlayStation Store van de PlayStation Portable zal nu z’n deuren gaan sluiten, de andere twee varianten blijven alsnog geruime tijd open.

Dat is goed nieuws voor gamers op die platformen die af en toe nieuwe content willen aanschaffen, tegelijkertijd blijkt er alsnog enige beperking te zijn als het op de PlayStation Vita aankomt. Hoewel de PlayStation Store voor dat platform voorlopig open zal blijven, zijn alle andere deadlines wel intact gebleven.

Het gaat dan om de release van nieuwe PlayStation Vita games, want dat is vanaf deze zomer – 12 juli om precies te zijn – niet meer mogelijk. In voorbereiding op de aanvankelijke sluiting stelde Sony uiterste data in voor het indienen van nieuwe games en patches, zodat die nog uitgebracht kunnen worden via de PlayStation Store.

Deze data zijn niet veranderd, waardoor ontwikkelaars alsnog op een strakke deadline zitten om content en updates in te dienen voor certificering, wil het nog gepubliceerd kunnen worden. Dit ondanks dat de PlayStation Store zelf wel openblijft. Dit betekent dus ook dat de aanwas van nieuwe content – die toch al laag was – op relatief korte termijn definitief ten einde komt.