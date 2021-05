Eergisteren werd er een nieuw gerucht de wereld ingeslingerd en wel dat er een spin-off van Borderlands in ontwikkeling zou zijn. De grote baas van Gearbox – Randy Pitchford – was er als de kippen bij en heeft hier via Twitter op gereageerd.

Pitchford laat weten dat het gerucht dat Gearbox een andere studio assisteert met het maken van een Borderland-titel of spin-off van de serie niet correct is. Deze ontwikkelaar is de enige dat zal werken aan toekomstige games in de succesvolle franchise.

“I am told of rumors that Gearbox is “assisting” or “co-developing” another Borderlands game (or a new spin-off game). These rumors are NOT accurate. Gearbox is lead dev of any future games in the Borderlands franchise (or any Borderlands adjacent games) with no co-development.”

Tevens meldt hij dat ze druk bezig zijn met ‘amazing stuff’, wat hopelijk voor verrassingen zal zorgen. Een van de projecten waar Gearbox aan werkt is ‘the big one’, wat suggereert dat Borderlands 4 er aan zit te komen.