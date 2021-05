Het succesvolle Yakuza: Like a Dragon bracht heel wat veranderingen toe aan de Yakuza-franchise. Allereerst werd protagonist Kiryu Kazuma ingeruild voor het nieuwe personage Kasuga Ichiban, maar tegelijk onderging de combat ook een drastische verandering. Waar de Yakuza-games vroeger een meer real-time actiegericht combatsysteem gebruikten, veranderde Like a Dragon dat naar een meer klassiek turn-based RPG systeem. Een beslissing waar we even aan moesten wennen, maar uiteindelijk konden fans deze verandering wel appreciëren.

Nagoshi Toshihiro, de maker van de Yakuza-franchise, onthulde dan ook aan IGN dat deze turn-based formule zal blijven voor toekomstige games in de franchise. Degenen die toch meer actiegerichte combat willen, kunnen hun trekken vinden bij de Judgment-franchise, waarvan onlangs een tweede deel werd aangekondigd.

“The Yakuza series has been transformed into a turn-based RPG. On the other hand, over the year, Ryu ga Gotoku Studio has accumulated resources and know-how of making flashy and exhilarating action games that are effortless to enjoy. We decided that we should let our signature action gameplay live on through Lost Judgement.”