Nu de release van Biomutant langzamerhand aan de horizon opdoemt, worden steeds meer prangende vragen over de game beantwoord. Aangezien het hier om een openwereldgame gaat, vraag je je vast wel af hoe lang je precies in de wondere wereld van Biomutant zal kunnen vertoeven. Regisseur Stefan Ljungqvist geeft antwoord in een interview met Gamingbolt.

De lengte van een playthrough kan echter enorm verschillen. Als zijmissies en cut-scènes je geen ene moer interesseren, dan kan je na zo’n 12 tot 15 uur de credits al op je scherm toveren, maar als je voor de volledige ervaring wilt gaan, dan kan je gerust langer dan 65 uur bezig zijn.

“Our estimation for a ‘rushed’ run-through of Biomutant is at about 12-15 hours. This means: focus on the main story, skip most dialogues, don’t go wandering off for exploration and ignore sidequests. On the other hand, one of our team-members is just giving Biomutant a go the way he usually plays games. He isn’t done yet and has about 65 hours of playtime. So it really depends on what type of player you are.”