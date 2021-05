CI Games heeft aangekondigd dat de PlayStation 5 versie van Sniper Ghost Warrior Contracts 2 later zal verschijnen dan aanvankelijk de bedoeling was. De ontwikkelaar loopt tegen technische problemen aan die ze in aanloop naar de release pas ontdekt hebben, waardoor ze voor deze specifieke versie meer tijd nodig hebben.

Alle andere versies van de game zullen wel gewoon op de geplande releasedatum van 4 juni verschijnen. Het gaat dan om de PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S en pc-versies van de game, die zijn allemaal wel gewoon in orde en klaar voor de release.

De ontwikkelaar werkt nauw met Sony en de leverancier van de engine samen om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Nadien zal de game ook voor de PlayStation 5 verschijnen, maar hoelang we extra moeten wachten is niet bekend. Er werd geen nieuwe datum gegeven.

Om het enigszins goed te maken zal het eerste grote uitbreidingspakket voor de game nu gratis beschikbaar gesteld worden aan alle kopers van Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Dit pakket bevat nieuwe contracten en een nieuwe map. Verder laat de ontwikkelaar weten dat de PS4-versie een gratis PS5-upgrade krijgt.