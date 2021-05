GTA Online spelers hebben weer de nodige onderdelen in de game die ze extra aandacht kunnen geven, gezien het lucratieve ondernemingen blijken te zijn deze week. Rockstar laat weten dat spelers drie keer zoveel GTA$ en RP verdienen met Mobile Operations Missions. Daar bovenop krijgen spelers ook nog eens een bonus van GTA$ 100.000 voor het voltooien daarvan, wat volgende week uitgekeerd zal worden.

Beschik je over een bunker? Dan is het juiste moment nu daar om geavanceerde technologie te ontwikkelen, want de onderzoek snelheid in de bunker is de komende dagen verdriedubbeld. Hierdoor gaat elke ontwikkeling aanzienlijk sneller dan gebruikelijk, wat weleens goed van pas zou kunnen komen. Liever deelnemen aan de Motor Wars? Ook dat is de komende tijd interessant, want tot 2 juni krijg je na deelname driedubbel GTA$ en RP uitgekeerd.

Daar stopt het niet, want Rockstar geeft elke speler die deze week inlogt op de game een gratis Invade and Persuade Suck T-shirt en spelers die Rank 100 of hoger zijn, die ontvangen geheel kosteloos de Pink & Green Camo-kleurstelling voor de HVY Nightshark. Dit is verkrijgbaar bij elke Weaponized Vehicle Workshop. Bezoek je het casino? Dan maak je kans op de Vapid Winky bij het Lucky Wheel, gezien dat de hoofdprijs van deze week is.

Andere kortingen ontbreken natuurlijk niet en momenteel profiteer je van 50% korting op de kosten van Bunker Supplies en Mk II Weapon Upgrades. Verder zijn de volgende voertuigen met 40% korting verkrijgbaar:

HVY Nightshark

JoBuilt Hauler Custom

JoBuilt Phantom Custom

Karin Technical Custom

Brute Stockade

Declasse Weaponized Tampa

Diezelfde korting is ook van toepassing op de MOC en zijn upgrades, modificaties, wapen en voertuig workshops. Als laatste krijgen Prime Gaming gebruikers die hun Social Club-account hebben gelinkt gratis het Sonar-station van de Kosatka-onderzeeër, samen met GTA$200.000. Als exclusieve korting kunnen deze spelers de Dewbauchee JB 700W en Brute Armored Boxville RV met 70% korting aanschaffen. Ook krijgen zij 35% korting op de Weaponized Dinghy.