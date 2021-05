De PlayStation 5 en DualSense controller, evenals de andere accessoires voor de console, zijn enkel in de witte kleurstelling verkrijgbaar. Het is echter een kwestie van tijd totdat er andere kleuren bijkomen, gezien dat met voorgaande generaties ook zo ging. De vraag in deze is dus vooral wanneer er andere kleuren komen voor de console en controllers.

De Spaanse website Area Jugones heeft wat dat betreft goed nieuws te melden, zij hebben namelijk vernomen dat er DualSense controllers in andere kleuren onderweg zijn. Het gaat om een tweetal opties die erbij zullen komen: rood met zwart en zwart met grijs. Helaas heeft de site verder geen aanvullende informatie, maar enkel een wat wazige foto zoals je hierboven kunt zien.

Gezien het niet officieel door Sony bevestigd is, moeten we het nog met een korreltje zout nemen. Desalniettemin zouden de controllers snel moeten verschijnen, zo schrijft de website. Zodra we iets van Sony vernemen laten we het weten.