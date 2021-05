Vorige week kon je lezen dat Activision teasers had gedeeld omtrent de actieheld John Rambo en dat in combinatie met Call of Duty: Warzone. De logische veronderstelling is bijgevolg dat dit personage als skin naar de game zal komen en het ziet er naar uit dat het hier niet bij zal blijven.

Na de Rambo teasers is er nu ook een website gelanceerd voor het fictieve bedrijf ‘Nakatomi Duct Cleaning’. Filmliefhebbers komt die naam ongetwijfeld bekend voor, want Nakatomi is het bedrijf dat een rol speelt in de Die Hard films. Dit zou in theorie kunnen betekenen dat ook John McClane naar Warzone komt.

Met de nieuwe setting van de map in de jaren ’80 is het toevoegen van deze actiehelden geen gek idee, de vraag is alleen wanneer deze precies zullen verschijnen. Verder geeft Video Games Chronicle aan dat ze begrepen hebben dat het hier niet bij blijft en dat er nog meer aan zit te komen. Dit sluit dan weer aan op wat Raven Software eerder in een interview met diezelfde site aangaf.