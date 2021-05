Nog enkele dagen en de Mass Effect trilogie maakt zijn langverwachte wederoptreden, dit keer in een gepast geremasterd jasje. Dat je voor dit drie-titels-in-één pakket behoorlijk wat ruimte zou moeten vrijmaken op je harde schijf, viel ergens te verwachten. Nu weten we dankzij PlayStation Game Size eindelijk ook om hoeveel ruimte het precies gaat.

Op het Twitteraccount van deze bron konden we onlangs aflezen dat we iets meer dan 100 GB zullen moeten afstaan aan Mass Effect: Legendary Edition. De launch day patch van 13,3 GB zit hierbij inbegrepen. Oplettende lezers zullen zien dat de VS-versie van de titel minder groot is. Vermoedelijk zitten de vele Europese talen hier voor iets tussen.

Behoorlijk wat ruimte dus… maar in ruil daarvoor krijg je wel een fenomenale space opera.