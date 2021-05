Epic Games en Sony zijn steeds nauwer gaan samenwerken en om dat meer kracht bij te zetten heeft Sony al tweemaal forse bedragen in het bedrijf geïnvesteerd. Dat bedrag kan echter weer terugvloeien naar Sony aan de hand van een andere deal, die via vrijgegeven documenten nu boven water komt.

De rechtszaak tussen Epic Games en Apple heeft al veel interessante details opgeleverd, waaronder de stugge houding van Sony omtrent cross-play. Hiervoor vragen ze als enige platformhouder geld en daar is Epic Games destijds mee akkoord gegaan. Uit nieuwe documenten blijkt nu dat Sony een deal van 200 miljoen dollar aangeboden heeft gekregen omtrent exclusieve games.

De bedoeling is dat Sony – op basis van de verschenen informatie – vier tot zes exclusieve PlayStation titels zou moeten porten naar pc, die dan exclusief verkrijgbaar zullen zijn via de Epic Games Store. Of deze deal ook daadwerkelijk doorgaat is niet duidelijk, maar de eerste stappen zijn gezet. Days Gone komt immers later deze maand onder andere naar de store van Epic Games.

Sony heeft ook aangegeven meerdere PlayStation-games naar pc te willen brengen en dan is zo’n deal met Epic natuurlijk lucratief, gezien het ze 200 miljoen dollar oplevert.