Remnant: From the Ashes wist als Soulsachtige coöp shooter enkele jaren geleden best indruk te maken. De game was onlangs nog via PlayStation Plus verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en wist zo ongetwijfeld een nog groter publiek te bereiken. Nu krijgen fans van de game wat extra voorgeschoteld: een gratis PS5-upgrade.

Als je de game upgradet, zal je op technisch vlak kunnen kiezen tussen een ervaring in 4K tegen 30 fps en een resolutie van 1080p tegen 60 fps. Een keuze die we in dit soort upgrades wel vaker zien opduiken. De PS5-versie van Remnant: From the Ashes zal later deze week – op donderdag 13 mei – reeds beschikbaar zijn.