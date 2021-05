Een tijdje geleden werd aangekondigd dat Geralt of Rivia, a.k.a. The Witcher, een next-gen upgrade zou krijgen. The Witcher 3: Wild Hunt komt namelijk ook naar de PS5. Naast de gebruikelijke updates – snellere laadtijden, betere graphics, ray tracing – zal deze versie waarschijnlijk ook nog een andere leuke nieuwigheid krijgen: fan-made mods.

We introduceren eerst even Halk Hogan. Hij is de maker van het “The Witcher 3 HD Reworked project”, een bekende mod die de pc-versie van de game deed schitteren. De reden waarom we Halk Hogan hierbij betrekken, is omdat hij onlangs werd gecontacteerd door CD Projekt RED, in verband met zijn bekende mod. Kennelijk zou CD Projekt RED interesse hebben om deze mod te gebruiken bij de nieuwe versie van de game:

“Hello my dear friends! It’s been a long time since the last video. I know I announced a new HDRP preview in early March but I was silent the whole time. Sorry for that. But in return, I have some good news, and the reasons why I was quiet and why I don’t have too much to show. I think the most important news is that I got an official message from CDPR about cooperation. While it’s not certain yet, it’s very likely that HDRP will be included in the official next generation update. I will inform you what’s next. As always, I would like to thank you for all your support and kind words.”

Kotaku nam contact op met de ontwikkelaar om bevestiging te vragen en die werd dan ook gegeven:

“In addition to our own development efforts on the upcoming next-gen version of The Witcher 3: Wild Hunt for Xbox Series X|S, PlayStation 5 and PC, we are also in talks with creators of various mods for the 2015 release of the game.”

Welke mods zoal zullen meegenomen worden in de game, is momenteel niet duidelijk. Daarnaast is momenteel ook nog niets officieel beslist, dus er kan nog heel wat veranderen in de toekomst. We zullen moeten afwachten tot de tweede helft van 2021 om meer nieuws te horen!