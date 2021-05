Lost Judgment, de sequel op het populaire Judgment, is nog maar net aangekondigd en we krijgen nu al meer info over post-launch content. Volgens Tojodojo mogen we immers nog een hoop content verwachten naast de basisgame, want Lost Judgment wordt de eerste Yakuza-game die gebruik zal maken van een Season Pass.

Deze Season Pass zal ten eerste een “fully packed additional story” bevatten, wat ons doet vermoeden dat de game een groot uitbreidingspakket zal krijgen na de release. Daarnaast krijg je ook toegang tot het “Detective Life Fun Pack” en het “”School Stories Fun Pack”. Deze worden omschreven als DLC die de basisgame zullen uitbreiden. Als laatste bonus krijg je ook nog eens drie dagen eerder toegang tot de game als je in het bezit bent van de “Deluxe Edition”, oftewel de editie met de Season Pass. Specifieke details over de prijs of inhoud van de Season Pass zijn momenteel nog niet gegeven.

Lost Judgment verschijnt later dit jaar op 24 september voor de PS4 en PS5.