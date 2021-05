Als je nog nooit gehoord zou hebben van Hunter’s Arena: Legends, dan nemen we je dat niet erg kwalijk. Deze online PvP en PvE Battle Royale game lanceerde vorig jaar als early access game op Steam en wist toen slechts middelmatig te scoren. Ontwikkelaar Mantisco wil echter de game verbeteren en blijft inspanning leveren. Zo werd aangekondigd dat de game ook naar de PS4 en PS5 zal komen, om zo een groter publiek aan te spreken.

Als je de game eens een kans wil geven, dan kan dat al binnenkort, want deze week gaat een gesloten beta van start. Aanmelden is makkelijk en gebeurt via de officiële site. Bij ons kan je deelnemen aan de beta op 14 en 15 mei, telkens van 16.00 uur tot middernacht. In de beta krijg je toegang tot 12 personages, waarmee je de game kan uittesten. Je vooruitgang wordt echter niet bijgehouden, dus je zal opnieuw moeten beginnen als je beslist de volledige game uiteindelijk aan te schaffen.

Check een trailer hieronder.