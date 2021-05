De tekorten van de PlayStation 5 zullen naar verwachting nog een hele lange tijd aan blijven houden. In eerste instantie was de verwachting dat het tot ongeveer de tweede helft van 2021 zou duren alvorens de voorraden toe zouden gaan nemen, maar Sony heeft die verwachting inmiddels bijgesteld.

In gesprek met analisten heeft de Sony CFO Hiroki Totoki aangegeven dat als er zelfs meer consoles geproduceerd zouden worden, dat Sony alsnog niet aan de vraag kan voldoen dit jaar en volgend jaar. Kortom, hoe hoog de productie ook is, de vraag blijft op dit moment altijd groter.

“I don’t think demand is calming down this year and even if we secure a lot more devices and produce many more units of the PlayStation 5 next year, our supply wouldn’t be able to catch up with demand,”

“As I said earlier, we’re aiming for more sales volume than the PS4 [during year 2]. But can we drastically increase the supply? No, that’s not likely. The shortage of semiconductors is one factor, but there are other factors that will impact on the production volume. So, at present, we’d like to aim at [beating] second year sales of 14.8 million, which was the second year of PS4.”