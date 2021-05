Vorige week werd The Division: Heartland aangekondigd door Ubisoft en bij het logo was de tekst ‘A Ubisoft Original’ te lezen. Een term die Netflix bijvoorbeeld ook gebruikt met hun eigen naam bij producties waar zij zelf aan hebben bijgedragen. Ubisoft vindt dit mooi klinken en zal dat nu gaan toepassen op alle games die uit eigen stal komen.

Een vertegenwoordiger van de uitgever heeft tegenover Eurogamer aangegeven dat Ubisoft vanaf nu ‘A Ubisoft Original’ vermelding zal toevoegen aan elke titel die in-house gemaakt is. Dus als Ubisoft optreedt als uitgever voor een tweede of derde partij, dan zal die vermelding ontbreken.

Ubisoft brengt echter nauwelijks games van externe studio’s uit, dus deze vermelding zal naar verwachting op vrijwel elke titel te zien zijn. Het is een extra manier om te benadrukken dat het een titel uit eigen gelederen is. Voor de rest zal het geen invloed op de game of kwaliteit hebben.