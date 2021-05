EA liet onlangs doorschemeren dat de onthulling van de nieuwe Battlefield niet al te lang meer op zich zal laten wachten. Helaas heeft de uitgever nog geen specifieke datum genoemd, maar mogelijk is de onthulling dichterbij dan we denken. Dit naar aanleiding van de muziekgroep 2WEI, die op Twitter aangeeft dat er deze week twee trailers van games zullen verschijnen waarin hun muziek gebruikt wordt.

Laat het nu net zo zijn dat er al wat muziek van de Battlefield trailer op het web is gelekt. Deze muziek zou uit de trailer komen die gebruikt wordt om de nieuwe Battlefield aan te kondigen. De bekende industrie insider Tom Henderson heeft na dit lek aangegeven dat het echt was, waardoor het cirkeltje weer rond is. In het geval dat het lek en de informatie van Henderson klopt, dan is het aannemelijk dat EA de nieuwe Battlefield een dezer dagen uit de doeken doet.