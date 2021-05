Vorige week liet IO Interactive nog weten dat het tweede deel in de zevendelige reis door de zeven hoofdzonden vanaf 10 mei van start zou gaan. Dit tweede deel draait om de hoofdzonde hoogmoed en ter aanvulling daarop volgt een volledig seizoen om ons voorlopig zoet te houden in Hitman III.

Dit seizoen heet – toevalligerwijs – ‘Season of Pride’ en zal tot 13 juni beschikbaar zijn. Naast een nieuwe Elusive Target die vanaf 12 mei in Mendoza zal verschijnen, kun je tevens tussen 28 mei en 6 juni aan de slag in Parijs; de missie waar Hitman 1 van start ging.

De onderstaande trailer en afbeelding laten zien wat je nog meer van Season of Pride kunt verwachten.